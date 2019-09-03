В кубанском университете открыли лабораторию молекулярно-генетических исследований
Новый исследовательский центр появился в одном из ВУЗов Краснодара. Открытие лаборатории при поддержке Минсельхоза России имеет стратегическое значение для развития агропромышленного комплекса Кубани.
- Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием мирового класса, благодаря которому ученые смогут проводить генетические исследования растений, животных, а также полезных микроорганизмов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В ближайшее время лаборатория получит отечественную сертификацию, а затем и международную, чтобы расширить границы сотрудничества и выйти на зарубежные рынки.
Напомним, в Краснодаре в ближайшие полтора года начнут строить 27 новых соцобъектов. Это 15 детских садов и 12 школ.
ИСТОЧНИК KP.RU