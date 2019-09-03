В кубанском университете открыли лабораторию молекулярно-генетических исследований

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-03T11:16:15+03:00

Это произошло при поддержке Минсельхоза России

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Новый исследовательский центр появился в одном из ВУЗов Краснодара. Открытие лаборатории при поддержке Минсельхоза России имеет стратегическое значение для развития агропромышленного комплекса Кубани.

- Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием мирового класса, благодаря которому ученые смогут проводить генетические исследования растений, животных, а также полезных микроорганизмов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В ближайшее время лаборатория получит отечественную сертификацию, а затем и международную, чтобы расширить границы сотрудничества и выйти на зарубежные рынки.

Напомним, в Краснодаре в ближайшие полтора года начнут строить 27 новых соцобъектов. Это 15 детских садов и 12 школ.

ИСТОЧНИК KP.RU