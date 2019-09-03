2019-09-03T13:29:29+03:00
Спорт

В Сочи пройдут турниры по самбо и рукопашному бою

Вход на мероприятия свободный
Александра ПОДУШКО
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В Сочи пройдут турниры по самбо и рукопашному боюВ Сочи пройдут турниры по самбо и рукопашному бою
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В городе-курорте пройдут соревнования на Кубок главы города. Они состоятся 7 сентября с 13:00 до 16:30 в зале «Самбо-70».

- Меньше месяца назад в Сочи была торжественно открыта муниципальная спортивная школа № 16, где обучают детей и взрослых самбо, дзюдо, смешанным единоборствам, а также тайскому боксу и адаптивному самбо, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Вход на соревнования по самбо и рукопашному бою свободный.

Напомним, в период с 26 по 29 сентября в районе Олимпийского парка курорта будет изменена схема движения авто. Российский этап чемпионата мира FIA Формула-1 и автомобильные гонки на Сочи Автодроме в последний уикенд сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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