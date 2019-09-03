2019-09-03T16:13:53+03:00
Общество

В Сочи и Краснодаре ввели в эксплуатацию два долгостроя

Это произошло при содействии прокуратуры края
Максим ОСОКИН
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Фото: gk-bosfor.ruФото: gk-bosfor.ru
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В Краснодарском крае благодаря мерам, принятым сотрудниками прокуратуры совместно с администрациями муниципалитетов ввели в строй два проблемных объекта жилищного строительства. Речь идет о ЖК «Краснодар» в региональной столице и ЖК «Босфор» в Сочи.

- Органы прокуратуры принимали меры реагирования, в том числе превентивного характера, которые были направлены на понуждение застройщиков и органов местного самоуправления к устранению допущенных при возведении объектов нарушений действующего законодательства, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате администрациями муниципальных образований г. Краснодар и г. Сочи выданы разрешения на ввод вышеуказанных объектов в эксплуатацию.

Напомним, в Краснодарском крае к началу 2020 года определят границы подтапливаемых зон. После этого из них расселят людей и запретят здесь строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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