Кубанские заводы произвели свыше 100 млн банок консервированной кукурузы

СЕГОДНЯ 17:43 2019-09-03T17:43:07+03:00

Сейчас ее производством занимаются 4 предприятия

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В Краснодарском крае продолжается сезон переработки кукурузы. Четыре предприятия, расположенных в Динском, Павловском и Тимашевском районах уже произвели более 100 млн банок продукции.

– Кубанские комбинаты заготовили около 60 тыс. тонн сахарной кукурузы. Это на 11% больше, чем годом ранее. Также на 13% вырос выпуск консервированной агрокультуры, достигнув 109 млн банок, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ожидается, что в 2019 году в регионе выпустят порядка 200 млн банок консервированной кукурузы. Край продолжает лидировать среди российских регионов по производству данной продукции. Ее поставляют по всей стране.

Напомним, в Москве стартовала 33-я международная выставка Collection Premiere Moscow. В программе мероприятия - деловой форум, презентации коллекций весна-лето 2020 года. Кубанский регион на выставке представляют шесть предприятий, выпускающих одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU