2019-09-03T19:56:35+03:00
Происшествия

На Кубани мальчика побил отец его одноклассника

В полиции данный факт не подтвердили
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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На Кубани произошел инцидент с участием несовершеннолетнего. В больницу Темрюка поступил 12-летний мальчик, проживающий в станице Фонталовской.

- Медики диагностировали у ребенка ушиб ребер с правой стороны и мягких тканей бедра. По словам мальчика, его побил отец одноклассника, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД России по краснодарскому краю сообщили, что информации об инциденте в дежурную часть не поступала, несовершеннолетнего в больницу не доставляли.

Напомним, на Кубани отчим до смерти забил 4-летнюю падчерицу. Виктор Гузик, жил с женой и двумя ее детьми в станице Темиргоевской. Когда мамы не было дома, мужчина частенько поднимал руку на малышей. Говорил, что делает это в целях воспитания. 24 августа отчиму не понравилось поведение 4-летней падчерицы, и он начал ругать ее. А когда девочка расплакалась, стал успокаивать кулаками. Сначала несколько раз ударил по голове, а потом в живот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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