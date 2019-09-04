2019-09-04T07:14:19+03:00
Общество

В Краснодаре на Бородинской ограничат движение

Будет открыта только одна из двух полос
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице на проезжей части по улице Бородинской до Заводской ограничат движение транспорта. На выезд из города с 4 по 25 сентября будет открыта только одна из двух полос. Здесь проложат сети водоснабжения и водоотведения для многоэтажек.

- Уже строятся сети напорной ливневой канализации, с помощью которой дождевая вода будет уходить с улиц. Просим автомобилистов быть внимательнее при планировании маршрутов, соблюдать правила дорожного движения, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Для движения на выезд из города закроют правую полосу. Также движение транспорта на предыдущем участке Бородинской – улицы Василия Мачуги до Бородинской ограничено с 30 июля по 15 октября.

Напомним, на Кубанских трассах откроют свыше 30 многофункциональных придорожных комплексов. Здесь будут предоставлять широкий спектр услуг автомобилистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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