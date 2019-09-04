На строительство обхода станицы Ленинградской выделят более 1 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 08:08 2019-09-04T08:08:53+03:00

Работы должны быть выполнены до ноября 2020 года

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Минтранспорта Кубани объявило аукцион по поиску подрядчика для строительства обхода станицы Ленинградской. Стоимость работ оценивается в 1,4 миллиард рублей. Эта информация опубликована в материалах сайта госзакупок.

Строительство обхода должно пройти в несколько этапов. Первый планируется произвести с даты заключения контракта до 29 ноября 2019 года, второй с 10 января до 31 марта 2020 года, третий - с 1 апреля до 31 июля 2020 года и четвертый - с 3 августа по 30 ноября 2020 года.

Дорогу сделают за счет краевого бюджета. На первый этап работ выделят 66 миллионов рублей, в следующем году еще 1,38 миллиард рублей.

Аукцион пройдет на электронной площадке по 44-ФЗ.

Напомним, в Белоглинском районе открыли спортивный комплекс. На его строительство потратили около 60 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU