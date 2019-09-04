2019-09-04T09:18:19+03:00
Здоровье

В Краснодарском крае сосудистые центры получат новое оборудование

Им предоставят 33 единицы техники
Александра ПОДУШКО
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В Краснодарском крае сосудистые центры получат новое оборудованиеВ Краснодарском крае сосудистые центры получат новое оборудование
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В больницы Краснодарского края в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» получат новое оборудование.

- Сосудистые центры получат 33 единицы техники для диагностики и лечения. Это МРТ, аппараты искусственной вентиляции легких, ангиографические системы и различное оборудование для ранней медицинской реабилитации, которая эффективно при восстановлении пациентов после сердечно-сосудистых катастроф, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения.

Новую технику установят до конца года в специальные центры, которые были созданы для отработки и внедрения новых методов диагностики и лечения в первые часы развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, на Кубани медики изменили ток крови, чтобы спасти 81-летнюю пациентку. Операция прошла успешно, женщина уже выписана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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