В Сочи разыскивают мужчину, который скинул с моста 24-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-04T09:44:27+03:00

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В Сочи на Верещагинском виадуке, который находится на Курортном проспекте, неизвестный мужчина столкнул с моста девушку. Потерпевшая упала с высоты 10 метров. Она получила травмы головы, туловища и конечностей, они были не совместимы с жизнью. Девушка погибла на месте происшествия. Это произошло в 03:20 30 августа.

- Рядом с телом нашли наушники, ключи и паспорт, по которому установили личность погибшей. Ей оказалась 24-летняя местная жительница, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Также с места происшествия изъяли записи камер видеонаблюдения. По ним в полиции была составлена ориентировка на предполагаемого преступника. Сейчас правоохранители разыскивают мужчину славянской внешности, в черном спортивном костюме с синими вставками на груди, также на нем были кроссовки и рюкзак. К поиску мужчины привлекался кинолог с собаками.

Место происшествия

По данному факту было возбуждено уголовное дело части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

-Проводится проверка, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Обстоятельства и причины смерти будут установлены в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU