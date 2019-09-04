2019-09-04T09:44:27+03:00
Происшествия

В Сочи разыскивают мужчину, который скинул с моста 24-летнюю девушку

Ориентировку составили по записям с видеокамер
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Погибшая девушка. Фото: соцсетиПогибшая девушка. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В Сочи на Верещагинском виадуке, который находится на Курортном проспекте, неизвестный мужчина столкнул с моста девушку. Потерпевшая упала с высоты 10 метров. Она получила травмы головы, туловища и конечностей, они были не совместимы с жизнью. Девушка погибла на месте происшествия. Это произошло в 03:20 30 августа.

- Рядом с телом нашли наушники, ключи и паспорт, по которому установили личность погибшей. Ей оказалась 24-летняя местная жительница, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Также с места происшествия изъяли записи камер видеонаблюдения. По ним в полиции была составлена ориентировка на предполагаемого преступника. Сейчас правоохранители разыскивают мужчину славянской внешности, в черном спортивном костюме с синими вставками на груди, также на нем были кроссовки и рюкзак. К поиску мужчины привлекался кинолог с собаками.

Место происшествия

Место происшествия

По данному факту было возбуждено уголовное дело части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

-Проводится проверка, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Обстоятельства и причины смерти будут установлены в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сочинский Тайсон: на курорте посетителю ресторана откусили ухо
На Кубани врач устроила аварию
Жители Краснодарского края выберут «народного» участкового
В Анапе туристка из Германии застряла на сыпучем склоне
Краснодарские трамваи изменят маршруты
В Сочи водитель без прав устроил ДТП со скорой
ВТБ запускает первый этап проекта «Цифровая ипотека»
Краснодарский колледж получил новое оборудование в рамках нацпроекта
День знаний прошел в школе от «ЮгСтройИнвест»
В Ейском районе мужчина незаконно продавал алкоголь
Гандбольная «Кубань» одолела «Ставрополье»
В Сочи запустили бесплатный трансфер в Олимпийский парк
Кубанский музыкант стал одним из лучших аккордеонистов мира
В Северском районе пьяный 17-летний парень зашел в чужой дом и похитил телефон
Курорты Краснодарского края с начала года посетили более 13,5 миллионов туристов
Температура воды в Черном море 4 сентября: В Геленджике теплее, чем в Анапе
Краснодарский лицей №90 станет доступнее для детей-инвалидов
В Краснодарском крае сосудистые центры получат новое оборудование
В Краснодаре откроется персональная выставка Олега Вуколова
На Кубани банда напала на дом известного казака
На строительство обхода станицы Ленинградской выделят более 1 миллиарда рублей
В Белоглинском районе открыли спортивный комплекс
В Краснодаре на акцию «Свеча памяти» пришли около тысячи человек
В Краснодаре на Бородинской ограничат движение
Жительница Иркутска оставила дочь у родни на Кубани, а потом пожаловалась на них в полицию
На Кубани мальчика побил отец его одноклассника
Краснодарская предпринимательница воюет за проезд к своему бизнесу со строительной компанией