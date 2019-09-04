2019-09-04T10:31:46+03:00
Общество

В Сочи запустили бесплатный трансфер в Олимпийский парк

Автобус будет доставлять всех желающий к ледовому дворцу «Айсберг»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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На курорте запустили бесплатный трансфер в Олимпийский парк. Ежедневно, кроме четверга и воскресенья, яркий автобус будет доставлять всех желающий к ледовому дворцу «Айсберг».

- Это сделали продюсеры одного известного ледового мюзикла. После шоу вечером зрители также смогут воспользоваться трансфером в обратном направлении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Бесплатный автобус будет курсировать по двум маршрутам:

- Сочи, улица Московская, 3 (Макдональдс, напротив ж/д вокзала) – ЛД «Айсберг». Отправление: 16:30;

- Адлер, улица Демократическая, 52 (со стороны реки, ост. «Новый век») - ЛД «Айсберг». Отправление: 17:30.

Как долго будет ездить трансфер организаторами не сообщается. Скорее всего до окончания гастролей 21 сентября.

Напомним, на время Формулы-1 в Адлере ограничат движение транспорта. Мероприятие пройдет в последний уикенд сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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