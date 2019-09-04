В Сочи водитель без прав устроил ДТП со скорой

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-04T10:59:39+03:00

В аварии никто не пострадал [фото]

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В Сочи около 07:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

- По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулем Datsun при развороте с правой полосы протаранил карету скорой помощи. Она двигалась в попутном направлении со включенными проблесковыми маячками. В Машине находился пациент и медики, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате аварии никто не пострадал.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, виновник аварии 3 месяца назад был лишен прав.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Анапе 2 сентября около 17:00 в районе 6-километра автодороги Анапа - Сукко произошло дорожно-транспортное происшествие. Мотоциклист влетел в иномарку. Его с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU