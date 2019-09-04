В Сочи водитель без прав устроил ДТП со скорой
В Сочи около 07:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
- По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулем Datsun при развороте с правой полосы протаранил карету скорой помощи. Она двигалась в попутном направлении со включенными проблесковыми маячками. В Машине находился пациент и медики, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В результате аварии никто не пострадал.
Как установили сотрудники Госавтоинспекции, виновник аварии 3 месяца назад был лишен прав.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Напомним, в Анапе 2 сентября около 17:00 в районе 6-километра автодороги Анапа - Сукко произошло дорожно-транспортное происшествие. Мотоциклист влетел в иномарку. Его с травмами госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU