В Анапе туристка из Германии застряла на сыпучем склоне

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-04T11:18:12+03:00

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Туристка и Германии решила взобраться на гору Большого Утриша, что в Анапе.

На полпути женщина поняла, что застряла. Самостоятельно выйти у нее не получалось. Тогда она позвонила спасателям.

- На место приехали сотрудники Анапского отряда «Кубань-СПАС». Они нашли туристку и помогли ей спуститься вниз по сыпучему склону, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Анапского отряда «Кубань-СПАС».

Напомним, в Новороссийске турист почувствовал себя плохо, друзья вызвали на помощь врачей и спасателей. Инцидент произошел 31 августа. В «Службу Спасения» обратились из больницы, врачи не могли сами добраться до потерпевшего, которому резко стало плохо на горе Колдун. Никакой транспорт в этот район проехать не мог, так что сотрудникам экстренных служб пришлось идти пешком. Спасатели вместе с врачами и неравнодушными прохожими несли мужчину более двух километров.

ИСТОЧНИК KP.RU