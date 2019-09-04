2019-09-04T11:18:12+03:00
Происшествия

В Анапе туристка из Германии застряла на сыпучем склоне

Ей помогли спасатели
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: Анапский отряд «Кубань-СПАС»Фото: Анапский отряд «Кубань-СПАС»
Изменить размер текста:

Туристка и Германии решила взобраться на гору Большого Утриша, что в Анапе.

На полпути женщина поняла, что застряла. Самостоятельно выйти у нее не получалось. Тогда она позвонила спасателям.

- На место приехали сотрудники Анапского отряда «Кубань-СПАС». Они нашли туристку и помогли ей спуститься вниз по сыпучему склону, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Анапского отряда «Кубань-СПАС».

Напомним, в Новороссийске турист почувствовал себя плохо, друзья вызвали на помощь врачей и спасателей. Инцидент произошел 31 августа. В «Службу Спасения» обратились из больницы, врачи не могли сами добраться до потерпевшего, которому резко стало плохо на горе Колдун. Никакой транспорт в этот район проехать не мог, так что сотрудникам экстренных служб пришлось идти пешком. Спасатели вместе с врачами и неравнодушными прохожими несли мужчину более двух километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сочинский Тайсон: на курорте посетителю ресторана откусили ухо
На Кубани врач устроила аварию
Жители Краснодарского края выберут «народного» участкового
Краснодарские трамваи изменят маршруты
В Сочи водитель без прав устроил ДТП со скорой
ВТБ запускает первый этап проекта «Цифровая ипотека»
Краснодарский колледж получил новое оборудование в рамках нацпроекта
День знаний прошел в школе от «ЮгСтройИнвест»
В Ейском районе мужчина незаконно продавал алкоголь
Гандбольная «Кубань» одолела «Ставрополье»
В Сочи запустили бесплатный трансфер в Олимпийский парк
Кубанский музыкант стал одним из лучших аккордеонистов мира
В Северском районе пьяный 17-летний парень зашел в чужой дом и похитил телефон
Курорты Краснодарского края с начала года посетили более 13,5 миллионов туристов
Температура воды в Черном море 4 сентября: В Геленджике теплее, чем в Анапе
Краснодарский лицей №90 станет доступнее для детей-инвалидов
В Сочи разыскивают мужчину, который скинул с моста 24-летнюю девушку
В Краснодарском крае сосудистые центры получат новое оборудование
В Краснодаре откроется персональная выставка Олега Вуколова
На Кубани банда напала на дом известного казака
На строительство обхода станицы Ленинградской выделят более 1 миллиарда рублей
В Белоглинском районе открыли спортивный комплекс
В Краснодаре на акцию «Свеча памяти» пришли около тысячи человек
В Краснодаре на Бородинской ограничат движение
Жительница Иркутска оставила дочь у родни на Кубани, а потом пожаловалась на них в полицию
На Кубани мальчика побил отец его одноклассника
Краснодарская предпринимательница воюет за проезд к своему бизнесу со строительной компанией