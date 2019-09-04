На берегоукрепительные работы в Сукко выделят 80 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-04T12:11:31+03:00

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В Анапе в районе реки Сукко проведут берегоукрепительные работы. На эти цели выделят 80 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Также здесь построят гидротехническое сооружение по пропуску возможных паводков. Реализация запланирована на 2020-2021 годы.

Как заявил глава региона, сейчас ведется масштабное обследование рек и населенных пунктов края – к концу года оно должно быть полностью завершено. В начале 2020 года необходимо приступить к согласованию проекта границ зон подтопления с федеральными ведомствами.

- В Анапе еще зимой, после паводков, был разработан комплекс мероприятий по предотвращению подтоплений на всех уязвимых участках района. Здесь проводятся масштабные работы по расчистке основных водотоков, а также дорожных и подмостовых просветов, где имеется высокая вероятность заторов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Напомним, кубанские заводы произвели свыше 100 млн банок консервированной кукурузы. Сейчас ее производством занимаются 4 предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU