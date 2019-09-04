Краснодарцев приглашают на просмотр познавательного фильма о космосе
В амфитеатре парка «Краснодар» 7 сентября 2019 года пройдет показ первого эпизода масштабного сериала BBC «Планеты». Затем состоится общение с астрофотографом Русланом Эмировым.
- Данный сериал посвящен планетам Солнечной системы. Помимо этого, авторы рассуждают о возможности обнаружение жизни в других солнечных системах нашей галактики, истории развития космонавтики и эпохальных открытиях в данных сферах, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Показ сериала начнется 7 сентября в 17:00. Вход – свободный.
Стоит добавить, что астрофотограф Руслан Эмиров не только ответит на вопросы, он продемонстрирует проекции звездного неба, свои снимки, а также поведает о планетах Солнечной системы.
Напомним, в Краснодаре откроется персональная выставка Олега Вуколова.
ИСТОЧНИК KP.RU