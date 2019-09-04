Краснодарцев приглашают на просмотр познавательного фильма о космосе

СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-04T12:17:02+03:00

После него можно будет задать вопросы астрофотографу Руслану Эмирову

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В амфитеатре парка «Краснодар» 7 сентября 2019 года пройдет показ первого эпизода масштабного сериала BBC «Планеты». Затем состоится общение с астрофотографом Русланом Эмировым.

- Данный сериал посвящен планетам Солнечной системы. Помимо этого, авторы рассуждают о возможности обнаружение жизни в других солнечных системах нашей галактики, истории развития космонавтики и эпохальных открытиях в данных сферах, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Показ сериала начнется 7 сентября в 17:00. Вход – свободный.

Стоит добавить, что астрофотограф Руслан Эмиров не только ответит на вопросы, он продемонстрирует проекции звездного неба, свои снимки, а также поведает о планетах Солнечной системы.

Напомним, в Краснодаре откроется персональная выставка Олега Вуколова.

ИСТОЧНИК KP.RU