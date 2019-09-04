В Краснодаре организация задолжала работнику 450 тысяч рублей
В ведомство, которое находится в Центральном округе Краснодара, поступил исполнительный документ о взыскании задолженности на сумму 450 тысяч рублей. Предприятие ООО «Сервис-монтаж» не выплачивало своему сотруднику зарплату.
- В рамках исполнительного производства приставы применили весь спектр мер, предусмотренных действующим законодательством РФ, направленных на взыскание данной задолженности. Зарплату выплатили в полном объеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Организация-должник также оплатила исполнительский сбор, который поступил в доход государства.
Напомним, на Кубани 14 полицейских привлекли к ответственности за скрытие доходов. Проверку провели сотрудники Кавказской транспортной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU