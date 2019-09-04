2019-09-04T12:42:36+03:00
Происшествия

В Краснодаре организация задолжала работнику 450 тысяч рублей

Взыскать сумму помогли приставы
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре организация задолжала работнику 450 тысяч рублейВ Краснодаре организация задолжала работнику 450 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В ведомство, которое находится в Центральном округе Краснодара, поступил исполнительный документ о взыскании задолженности на сумму 450 тысяч рублей. Предприятие ООО «Сервис-монтаж» не выплачивало своему сотруднику зарплату.

- В рамках исполнительного производства приставы применили весь спектр мер, предусмотренных действующим законодательством РФ, направленных на взыскание данной задолженности. Зарплату выплатили в полном объеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Организация-должник также оплатила исполнительский сбор, который поступил в доход государства.

Напомним, на Кубани 14 полицейских привлекли к ответственности за скрытие доходов. Проверку провели сотрудники Кавказской транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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