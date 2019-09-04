2019-09-04T13:09:00+03:00
Общество

Трассу от села Черниговское до Дагомыса начнут строить осенью

Об этом сообщается на сайте госзакупок
Александра ПОДУШКО
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Трассу от села Черниговское до Дагомыса начнут строить осеньюТрассу от села Черниговское до Дагомыса начнут строить осеньюФото: Архив "КП"
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Минтранспорта края ищет подрядчика на строительство первого этапа трассы село Черниговское - поселок Дагомыс. Работы делятся на две очереди. На каждую идет свой тендер, суммарная стоимость которых составляет 1,6 миллиард рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Завершить обе очереди подрядчики должны будут до конца августа 2023 года. Длина данного участка составит более 12 километров. Общая протяженность трассы составит 35 километров. Автодорога пройдет до поселка Отдаленный в Апшеронском районе Краснодарского края.

Этот маршрут поможет разгрузить федеральную дорогу и повысить безопасность движения.

Напомним, Минтранспорта Кубани объявило аукцион по поиску подрядчика для строительства обхода станицы Ленинградской. Стоимость работ оценивается в 1,4 миллиард рублей. Эта информация опубликована в материалах сайта госзакупок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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