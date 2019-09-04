В Краснодаре оштрафовали бизнесмена, который незаконно выдавал кредиты населению

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-04T14:25:05+03:00

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Прокуратура Центрального округа Краснодара провела проверку соблюдения законодательства о потребительском кредитовании. Согласно ему, осуществлять такую деятельность могут организации, сведения о которых доступны в едином реестре Банка России, размещенном в Интернете.

- В ходе проведения проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель под видом комиссионных магазинов «Победа» осуществляет деятельность ломбарда. При этом он не имел соответствующего разрешения на выдачу займов населению, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По факту нарушения в отношении бизнесмена возбудили дело об административном правонарушении. Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, в Армавире недобросовестный подрядчик украл 1,5 млн рублей, выделенных на ремонт дорог. Сейчас прокуратура проводит проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU