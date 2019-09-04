На Кубани собака покусала 5-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 18:13 2019-09-04T18:13:37+03:00

Его доставили в больница с травмами

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В Крыловском районе Кубани в больницу поступил 5-летний мальчик. Он проживает вместе с родителями в станице Крыловской.

- Врачи диагностировали у ребенка укушенные раны левого уха и левого плечевого сустава. По словам родителей ребенка, его покусала собака, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В данный момент по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Новороссийске во дворе многоэтажки по улице Григорьева бездомный пес покусал ребенка. Мальчик катался на самокате и влетел в стаю собак. Один из псов напал на него и покусал за ногу. Как сообщают очевидцы, стая бездомных собак живет в 15-ом микрорайоне Новороссийска. Родители ребенка отвезли мальчика в травмпункт, где медики оказали помощь ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU