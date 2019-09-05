В Сочи мужчину с онкозаболеванием заселили в муниципальное жилье

СЕГОДНЯ 07:14 2019-09-05T08:15:45+03:00

Изменить размер текста: A A

- Андрея Мартынова по поручению главы города Сочи заселили в муниципальное жилье. Уже вечером 4 сентября он приехал в нее. Семье предоставили предметы первой необходимости, в том числе мебель и постельное белье для сна на первое время, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Как отметила заместитель главы города Сочи Марина Бралюк, власти приступили к решению вопроса обеспечения домом Андрея Павловича Мартынова, поскольку самостоятельно из сложившейся ситуации ему не выбраться.

Напомним, в Сочи мужчину больного онкологией вместе с женой судебные приставы выселили на улицу. Супруги с 2011 проживали в пансионате «Нептун», который использовался в качестве маневренного фонда. Их собственное жилье снесли в рамках подготовки к Олимпиаде-2014. Теперь пансионат выставлен на продажу, а супруги были последними жильцами. При этом мужчину, который на момент выселения не мог передвигаться, попросту вынесли на матрасе.

ИСТОЧНИК KP.RU