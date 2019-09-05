Кубанские врачи провели сто операций по извлечению тромба из артерий мозга

СЕГОДНЯ 07:43 2019-09-05T07:43:54+03:00

Для этого требуется специальное оборудование и высокий уровень подготовки медиков

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За последние три года специалисты Краснодарского НИИ-ККБ №1 провели 100 эндоваскулярных тромбоэкстракций у пациентов с ишемическим инсультом. Такая операция позволяет извлекать тромб из крупных артерий мозга, восстановить кровоток в закупоренном сосуде.

- Для операций в таких объемах требуется специальное оборудование, высокий уровень подготовки врачей, оперативная и слаженная работа медицинских бригад. Последний фактор особенно важен, когда речь идет о «золотом часе», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В регионе действует национальный проект «Здравоохранение» и борьба сердечно-сосудистыми заболеваниями – это один из его приоритетов. Так во втором квартале текущего года на Кубани снижена смертность от болезней системы кровообращения на 7 процентов.

Напомним, в Краснодарском крае сосудистые центры получат новое оборудование. Им предоставят 33 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU