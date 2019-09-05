СЕГОДНЯ 08:09 2019-09-05T08:09:12+03:00

На Кубани мужчина заступился за террориста в Интернете и сел на 15 суток Фото: Архив "КП"

Но ему может грозить более серьезное наказание

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Еще в прошлом году 27-летний молодой человек, проживающий в станице Тбилисской, оставил комментарий на своей странице в одной из популярных социальных сетей. Он публично оправдывал действия 17-летнего жителя Архангельска Михаила Жлобицкого, совершившего теракт в здании УФСБ России по Архангельской области. Тогда пострадали трое сотрудников органов безопасности.

- 13 августа парень был подвергнут административному аресту по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ сроком на 15 суток, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

27 августа по материалам ЦПЭ ГУ МВД России по краю на 27-летнего молодого человека завели уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Похожий случай произошел в апреле 2017-го года. Тогда мужчина на одной из страниц в соцсетях со своего телефона опубликовал текст, содержащий призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма. Его приговорили к 8 годам в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU