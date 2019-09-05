2019-09-05T10:37:47+03:00
Происшествия

В Красноармейском районе приставы арестовали 18 автомобилей

Должников «ловили» в районе хутора Трудобеликовского
Александра ПОДУШКО
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В Красноармейском районе приставы арестовали 18 автомобилейВ Красноармейском районе приставы арестовали 18 автомобилейФото: Архив "КП"
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18 авто арестовали судебные приставы Красноармейского района в ходе мероприятия. Они провели очередной рейд с применением АПК «Дорожный пристав».

- Должников «ловили» в районе хутора Трудобеликовского. За день в отношении неплательщиков было составлено 18 актов ареста имущества. Три машины были изъяты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Некоторые сразу погашали задолженности. Для этого использовался специальный переносной терминал, при помощи которого исполнены требования по 32 исполнительным производствам на общую сумму 220 тысяч рублей. Еще 16 должников получили вызовы на прием к судебному приставу.

Напомним, заместителя главы Сочи дисквалифицировали на 6 месяцев. Он игнорировал требования прокурора и дважды привлекался в связи с этим к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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