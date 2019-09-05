Кубань получит 70 школьных автобусов и 12 машин скорой

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-05T11:29:21+03:00

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Около 10 миллиардов рублей выделено на закупку машин для всех субъектов страны Правительством РФ. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

- Школьный автопарк Кубани станет больше на 70 авто и будет насчитывать более тысячи транспортных единиц. Вот совсем недавно, накануне нового учебного года 31 район края получил 121 автобус. Машины оснащены ремнями безопасности, подключены к системе ГЛОНАСС, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Дополнительно край получит 12 новых автомобилей скорой. Таким образом, автопарк превысит 650 машин.

Напомним, кубанские вина оценили дегустаторы в Германии. Напитки из Краснодарского края получили шесть наград престижного конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU