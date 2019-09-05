В Сочи спасатели помогли туристу с травмой руки
4 сентября около 21:30 к сотрудниками ЮРПСО, находящимся на круглосуточном дежурстве на территории временного контрольно-спасательного поста в районе села Воронцовка, за помощью обратился турист.
- Мужчина рассказал, что во время прогулки неудачно упал на руки, после чего почувствовал в них резкую боль. Спасатели наложили 28-летнему фиксирующую повязку и направили молодого человека в травматологию, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Мужчине повезло, что в районе поселка Воронцовка находится временный контрольно-спасательный пост. Так ему оказали помощь в короткие сроки.
Напомним, в Тихорецке два малыша остались одни в запертой квартире. Им на помощь пришли спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU