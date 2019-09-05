В Сочи спасатели помогли туристу с травмой руки

СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-05T11:49:15+03:00

Они наложили фиксирующую повязку и направили его в травматологию

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4 сентября около 21:30 к сотрудниками ЮРПСО, находящимся на круглосуточном дежурстве на территории временного контрольно-спасательного поста в районе села Воронцовка, за помощью обратился турист.

- Мужчина рассказал, что во время прогулки неудачно упал на руки, после чего почувствовал в них резкую боль. Спасатели наложили 28-летнему фиксирующую повязку и направили молодого человека в травматологию, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Мужчине повезло, что в районе поселка Воронцовка находится временный контрольно-спасательный пост. Так ему оказали помощь в короткие сроки.

Напомним, в Тихорецке два малыша остались одни в запертой квартире. Им на помощь пришли спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU