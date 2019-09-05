Кубанцы предпочитают покупать авто с пробегом

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-05T12:09:40+03:00

Жители Кубани с начала 2019 года купили почти 155 тысяч подержанных авто Фото: Дмитрий БРУШКО

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С начала 2019 года в России продали почти 3 млн подержанных машин. В лидерах рейтинга по количеству реализованных на вторичном рынке автомобилей стали Москва и Подмосковье. На их долю приходится 11% от общего числа перепроданных авто.

- Краснодарский край занял третье место по реализации авто с пробегом. С начала года в регионе реализовали почти 155 тысяч единиц, - говорится в официальном исследовании агентства «Автостат».

Четвертое и пятое места в данном рейтинге заняли Санкт-Петербург и Свердловская область соответственно. Также в десятке лидеров по количеству проданных авто с пробегом входят Ростовская область, Башкортостан, Челябинская область, Татарстан и Новосибирская область.

Напомним, 18 авто арестовали судебные приставы Красноармейского района Кубани. Они провели очередной рейд с применением АПК «Дорожный пристав».

ИСТОЧНИК KP.RU