2019-09-05T12:22:40+03:00
Происшествия

В Краснодаре произошло ДТП, которое удивило даже бывалых автолюбителей

Из-за аварии заблокирован один из въездов в Юбилейный микрорайон
Максим ОСОКИН
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Фото: vk.com/typical_krdФото: vk.com/typical_krd
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ДТП в Краснодаре происходят с частотой, которая обычна для любого крупного мегаполиса. Однако сегодня произошла авария, удивившая даже бывалых автолюбителей.

- На улице Скорняжной, на пересечении с Передерия столкнулись сразу 4 автомобиля. Из-за этого заблокирован въезд по данной улице в Юбилейный микрорайон. Пробка растянулась до Тургеневского моста, - сообщает один из городских пабликов в соцсетях.

Странно то, что все автомобили двигались в попутном направлении. В комментариях к фотографии пользователи пытаются понять, каким образом подобное ДТП вообще могло произойти. Некоторые винят так называемых «обочечников».

Судя по всему, проехать в юбилейный по улице Скорняжной без проблем у горожан получится не скоро. Выбирайте пути объезда.

Напомним, кубанцы предпочитают покупать авто с пробегом. Регион вошел в тройку лидеров по продаже подержанных машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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