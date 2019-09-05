В Краснодаре произошло ДТП, которое удивило даже бывалых автолюбителей
ДТП в Краснодаре происходят с частотой, которая обычна для любого крупного мегаполиса. Однако сегодня произошла авария, удивившая даже бывалых автолюбителей.
- На улице Скорняжной, на пересечении с Передерия столкнулись сразу 4 автомобиля. Из-за этого заблокирован въезд по данной улице в Юбилейный микрорайон. Пробка растянулась до Тургеневского моста, - сообщает один из городских пабликов в соцсетях.
Странно то, что все автомобили двигались в попутном направлении. В комментариях к фотографии пользователи пытаются понять, каким образом подобное ДТП вообще могло произойти. Некоторые винят так называемых «обочечников».
Судя по всему, проехать в юбилейный по улице Скорняжной без проблем у горожан получится не скоро. Выбирайте пути объезда.
Напомним, кубанцы предпочитают покупать авто с пробегом. Регион вошел в тройку лидеров по продаже подержанных машин.
ИСТОЧНИК KP.RU