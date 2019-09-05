2019-09-05T13:06:32+03:00
Общество

В Сочи в поликлинику поступили новые УЗИ-аппараты

Они необходимы для обследования детей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Новые УЗИ-аппарата экспертного класса получила детская поликлиника краевой больницы №4 в Адлерском районе Сочи. Это произошло в рамках национального проекта «Здравоохранение».

- Такая техника в больницу поступила впервые. Два врача прошли обучение для работы аппаратах и уже приступили к обследованию детей и подростков. Они позволяют диагностировать отклонения и заболевания различной сложности и локализации, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего для больниц края было закуплено 38 современных аппаратов ультразвукового исследования. Все они поступят в клиники до конца 2019 года. На их закупку выделено 129 миллионов рублей.

Напомним, кубанские врачи провели сто операций по извлечению тромба из артерий мозга. Для этого требуется специальное оборудование и высокий уровень подготовки медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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