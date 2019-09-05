СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-05T13:20:07+03:00

На Кубани 5 тысяч полицейских будут охранять общественный порядок во время выборов Фото: Архив "КП"

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8 сентября в Единый день голосования пройдет в Краснодарском крае. В 41 муниципальном образовании края откроются 1786 избирательных участков, в которых примут участие более 2 миллионов человек.

- Общественный порядок будут охранять около 5 тысяч полицейских, более 2,5 тысяч представителей народных дружин и 500 работников частных охранных организаций, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Личный состав территориальных органов МВД России на районном уровне Краснодарского края переведен на усиленный вариант несения службы. Также задействуют 125 кинологических расчетов.

Напомним, Кубань получит 70 школьных автобусов и 12 машин скорой. Такое распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU