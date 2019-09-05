2019-09-05T13:20:07+03:00
Общество

На Кубани 5 тысяч полицейских будут охранять общественный порядок во время выборов

К ним присоединятся 2,5 тысячи представителей народных дружин и 500 работников частных охранных организаций
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани 5 тысяч полицейских будут охранять общественный порядок во время выборовНа Кубани 5 тысяч полицейских будут охранять общественный порядок во время выборовФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

8 сентября в Единый день голосования пройдет в Краснодарском крае. В 41 муниципальном образовании края откроются 1786 избирательных участков, в которых примут участие более 2 миллионов человек.

- Общественный порядок будут охранять около 5 тысяч полицейских, более 2,5 тысяч представителей народных дружин и 500 работников частных охранных организаций, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Личный состав территориальных органов МВД России на районном уровне Краснодарского края переведен на усиленный вариант несения службы. Также задействуют 125 кинологических расчетов.

Напомним, Кубань получит 70 школьных автобусов и 12 машин скорой. Такое распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ждали больше 15 лет: под Анапой появятся две дороги
Молодой житель Новороссийска залез в трусы к пенсионерке
В сочинском кафе ребенка били по лицу бармен и официант
В Отрадненском районе жена чиновника получила 1,5 миллиона рублей за работу, которую не делала
В Краснодаре поймали лже-газовиков
В Краснодаре мужчина срывал с женщин цепочки, а потом продавал их на улице
Сочинцев предупредили о непогоде
Врач-онколог из Краснодара назвал симптомы рака головы и шеи
До конца года на Кубань приедут отдыхать 800 тысяч ребят
В Сочи разыскивают пропавшую женщину
Сотрудники кубанского ГИБДД обучают школьников правилам дорожного движения
Мать с коляской не пустили в кафе парка «Краснодар»
В Сочи в поликлинику поступили новые УЗИ-аппараты
В Краснодаре частный сектор в Пашковском районе подключат к централизованной канализации
ВТБ улучшает процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов
Сочинский отель «Богатырь» предложил туристам скидки на осенних каникулах
Туристы из Санкт-Петербурга застряли на горе в Геленджике