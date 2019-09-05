2019-09-05T13:39:32+03:00
Общество

Врач-онколог из Краснодара назвал симптомы рака головы и шеи

Олег Нефедов выделяет группу риска, которым необходимо наблюдение специалистов
Ева МУР@kp_kuban
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Олег Нефедов. Фото: ef_filippovОлег Нефедов. Фото: ef_filippov
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Заведующий отделением краевого онкодиспансера Олег Нефедов рассказал, кому стоит наблюдаться у врача чаще остальных. Дело в том, что банальная ранка на языке или расцарапанная родинка - повод обратиться к специалисту, лечащему рак головы и шеи.

- Эти травмы могут стать причиной возникновения рака, - поясняет доктор в Instagram на странице со здоровыми советами от краснодарских медиков. - Более того, если более трех недель вас беспокоит боль в горле с одной стороны, трудности при глотании и ощущение инородного тела в полости рта, необходимо срочно посетить врача.

Среди симптомов рака Олег Нефедов выделяет постоянную или нарастающая осиплость голоса, болезненность языка, незаживающие раны или красные (белые) пятна в полости рта, заложенность носа с одной стороны или кровянистые выделения из носа, «непонятные» образования в области шеи и головы.

Доктор напоминает, что только своевременное обращение к врачу поможет вылечить болезнь.

- Только после главной причины запущенности рака на течение болезни влияет его бессимптомность. Чтобы не упустить момент, когда болезнь поддается излечению, необходимо ежегодно посещать смотровой кабинет своей поликлиники, проходить диспансеризацию. Хочу подчеркнуть, что в 90% случаях рак, обнаруженный на ранней стадии, можно полностью вылечить, - говорит онколог.

Напомним, ранее на странице в соцсетях медики рассказали о причинах колоректального рака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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