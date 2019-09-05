2019-09-05T15:13:07+03:00
Происшествия

В сочинском кафе ребенка били по лицу бармен и официант

Об этом в полицию сообщила его мать
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В полицию Сочи поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала что в одном из сочинском кафе ее ребенка ударили по лицу бармен и официант.

- В данный момент по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В кафе, где произошел инцидент, от комментариев отказались. С ребенком ведет работу инспектор по делам несовершеннолетних.

Напомним, появилось видео задержания 35-летнего Виктора Гузика, которого подозревают в убийстве 4-летней падчерицы в станице Темиргоевской. Ролик опубликовал Следком Кубани. Напомним, трагедия случилась 27 августа. Врачи скорой помощи приехали на вызов в один из частных домов станицы. По телефону мужчина сказал, что девочка упала с лестницы. Когда же медики были на месте, то обнаружили 4-летнего ребенка без сознания. Ее тело было усыпано гематомами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Отрадненском районе жена чиновника получила 1,5 миллиона рублей за работу, которую не делала
В Краснодаре поймали лже-газовиков
В Краснодаре мужчина срывал с женщин цепочки, а потом продавал их на улице
Сочинцев предупредили о непогоде
Врач-онколог из Краснодара назвал симптомы рака головы и шеи
До конца года на Кубань приедут отдыхать 800 тысяч ребят
В Сочи разыскивают пропавшую женщину
На Кубани 5 тысяч полицейских будут охранять общественный порядок во время выборов
Сотрудники кубанского ГИБДД обучают школьников правилам дорожного движения
Мать с коляской не пустили в кафе парка «Краснодар»
В Сочи в поликлинику поступили новые УЗИ-аппараты
В Краснодаре частный сектор в Пашковском районе подключат к централизованной канализации
ВТБ улучшает процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов
Сочинский отель «Богатырь» предложил туристам скидки на осенних каникулах
Туристы из Санкт-Петербурга застряли на горе в Геленджике