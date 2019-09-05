В сочинском кафе ребенка били по лицу бармен и официант

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-05T15:13:07+03:00

Об этом в полицию сообщила его мать

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В полицию Сочи поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала что в одном из сочинском кафе ее ребенка ударили по лицу бармен и официант.

- В данный момент по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В кафе, где произошел инцидент, от комментариев отказались. С ребенком ведет работу инспектор по делам несовершеннолетних.

Напомним, появилось видео задержания 35-летнего Виктора Гузика, которого подозревают в убийстве 4-летней падчерицы в станице Темиргоевской. Ролик опубликовал Следком Кубани. Напомним, трагедия случилась 27 августа. Врачи скорой помощи приехали на вызов в один из частных домов станицы. По телефону мужчина сказал, что девочка упала с лестницы. Когда же медики были на месте, то обнаружили 4-летнего ребенка без сознания. Ее тело было усыпано гематомами.

ИСТОЧНИК KP.RU