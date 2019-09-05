Молодой житель Новороссийска залез в трусы к пенсионерке

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-05T16:20:40+03:00

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В полицию Новороссийска обратилась 61-летняя местная жительница. Она рассказала, что на Мысхакском шоссе к ней сзади подошел неизвестный, закрыл рот рукой и запустил руку в трусы. Когда пенсионерка закричала, злоумышленник убежал.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что правонарушение совершил ранее не судимый 22-летний местный житель, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В данный момент злоумышленник помещен под арест. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в краевой столице 26 августа в 14:30 на одной из улиц города задержали 32-летнего мужчину, который работает в службе такси. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего подростка. Подозреваемый прописан в Рязанской области, а в Краснодарприехал подзаработать.

ИСТОЧНИК KP.RU