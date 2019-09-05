Жительница Крымска стала мамой в 13-й раз

СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-05T15:40:56+03:00

У женщины 4 сына и теперь уже 9 дочерей

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В Крымске 1 сентября 2019 года местная жительница родила дочку. Казалось бы, ничего необычного, но девочка стала 13-м ребенком в семье. До этого у Ольги Солодковых было четыре сына и восемь дочерей. Многодетную мать поздравил глава Крымского района.

– Желаю здоровья, счастья и благополучия этой большой и дружной семье, – цитирует «Регион online» слова Сергея Леся.

Сейчас мама и новорожденная девочка уже выписались из медучреждения. Они чувствуют себя хорошо.

Напомним, в Краснодарском крае на обеспечение земельных участков, выделяемых многодетным семьям, необходимыми коммуникациями, потратят 224 млн рублей. Средства выделят из регионального бюджета. В частности, 116 млн рублей направят на прокладку сетей водоотведения в Юго-Западном микрорайоне Славянска-на-Кубани. Благодаря этим средствам, коммуникации подведут почти к 600 участкам

ИСТОЧНИК KP.RU