В Краснодаре отремонтируют тротуары на пересечении улиц Коммунаров и Буденного

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-05T16:35:47+03:00

Их приведут в порядок за три месяца

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В Краснодаре 6 сентября 2019 года начнут приводить в порядок тротуары в районе пересечения улиц Коммунаров и Буденного. Помимо этого, отремонтируют трамвайные остановки в районе городского Театра драмы.

- Площадки на остановочных павильонах сделают выше, чтобы обеспечить максимальное удобство для пассажиров низкопольных трамваев, которые сейчас начали поступать в краевую столицу. Также приведут в порядок систему водоотведения, для чего построят дополнительные колодцы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

После окончания ремонтных работ длина остановочной платформы трамвая составит 40 м, как и положено по нормативу. Общая площадь тротуаров, которые приведут в порядок к ноябрю 2019 года составит 580 кв. м.

Напомним, в Краснодаре частный сектор в Пашковском районе подключат к централизованной канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU