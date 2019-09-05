В Краснодаре отремонтируют тротуары на пересечении улиц Коммунаров и Буденного
В Краснодаре 6 сентября 2019 года начнут приводить в порядок тротуары в районе пересечения улиц Коммунаров и Буденного. Помимо этого, отремонтируют трамвайные остановки в районе городского Театра драмы.
- Площадки на остановочных павильонах сделают выше, чтобы обеспечить максимальное удобство для пассажиров низкопольных трамваев, которые сейчас начали поступать в краевую столицу. Также приведут в порядок систему водоотведения, для чего построят дополнительные колодцы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
После окончания ремонтных работ длина остановочной платформы трамвая составит 40 м, как и положено по нормативу. Общая площадь тротуаров, которые приведут в порядок к ноябрю 2019 года составит 580 кв. м.
Напомним, в Краснодаре частный сектор в Пашковском районе подключат к централизованной канализации.
ИСТОЧНИК KP.RU