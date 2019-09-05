Новый ФАП открылся в Усть-Лабинском районе

СЕГОДНЯ 19:13 2019-09-05T19:13:23+03:00

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Жителям хутора Кадухин больше не придется обращаться за медицинской помощью в станицу Некрасовскую или Усть-Лабинск. Здесь открылся новый современный фельдшерско-акушерский пункт.

– Теперь более 400 местных жителей могут получить медпомощь в шаговой доступности. В задии ФАПа оборудованы кабинеты для приема пациентов, а также прививочный, смотровой и процедурный, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо прочего, планируется, что в медучреждении организуют консультации специалистов районной поликлиники для маломобильных и пожилых граждан. Здесь же будут работать выездные мобильные комплексы для проведения профилактических и диагностических мероприятий.

На создание нового ФАПа в хуторе Кадухин из краевого бюджета потратили более 2,5 млн рублей.

Напомним, на Кубани разработают график строительства школ и детсадов на 10 лет вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU