Новый ФАП открылся в Усть-Лабинском районе
Жителям хутора Кадухин больше не придется обращаться за медицинской помощью в станицу Некрасовскую или Усть-Лабинск. Здесь открылся новый современный фельдшерско-акушерский пункт.
– Теперь более 400 местных жителей могут получить медпомощь в шаговой доступности. В задии ФАПа оборудованы кабинеты для приема пациентов, а также прививочный, смотровой и процедурный, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Помимо прочего, планируется, что в медучреждении организуют консультации специалистов районной поликлиники для маломобильных и пожилых граждан. Здесь же будут работать выездные мобильные комплексы для проведения профилактических и диагностических мероприятий.
На создание нового ФАПа в хуторе Кадухин из краевого бюджета потратили более 2,5 млн рублей.
Напомним, на Кубани разработают график строительства школ и детсадов на 10 лет вперед.
ИСТОЧНИК KP.RU