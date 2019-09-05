В Краснодаре открылась выставка граффити

СЕГОДНЯ 19:55 2019-09-05T19:55:40+03:00

Жителей и гостей краевого центра приглашают заглянуть в будущее краевой столицы

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В краснодарском музее им. Ф. А. Коваленко открылась выставка – «KRASNODAR 2077 – Новая реальность». Здесь представлены 30 работ от 12 авторов, которые приглашают посетителей мероприятия заглянуть в будущее краевой столицы.

- Художники представляют свой взгляд на образ города в эпоху цифровых технологий. Зрителей познакомят с новым форматом современного искусства - живописью в виртуальной реальности, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе музея.

Картины и арт-объекты, представленные в экспозиции, позволяют посетителям окунуться в атмосферу урбанистического будущего. Помимо того, можно, надев очки виртуальной реальности, прогуляться по улицам футуристичного Краснодара.

Выставка будет работать до 29 сентября 2019 года.

Напомним, в краевой столице воссоздадут Екатеринодар второй половины 19 века. В городе пройдет бал, на котором станцуют представители клубов исторического танца.

ИСТОЧНИК KP.RU