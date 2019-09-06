СЕГОДНЯ 08:12 2019-09-06T08:14:02+03:00

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по непогоде Фото: Архив "КП"

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В Краснодарском крае 6 и 7 сентября ожидается ухудшение погоды, грозовые ливни и сильный ветер. В эти дни ожидается сильный дождь, ливень с грозой и градом и шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду.

В акватории Черного моря от Анапы до поселка Магри могут формироваться смерчи.

На малых реках реки Кубань в юго-восточной, юго-западной территории края, на реках Адыгеи и Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок

Напомним, синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в районе Сочи. Экстренное предупреждение будет действовать двое суток. Непогода продержится до конца 6 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU