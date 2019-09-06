В Краснодаре на пересечении Мира и Октябрьской вспыхнула машина
В Краснодаре на пульт дежурного рано утром 7 сентября поступила информация о пожаре на пересечении улиц Октябрьской и Мира.
Сотрудники МЧС незамедлительно выехали на место происшествия. В 09:02 они уже приехали. Пожарные установили, что вспыхнула машина. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
В Краснодаре сгорела машина.Егор КАЗАКОВ
- В 09:04 локализация горения, в 09:05 его полностью потушили. По предварительным данным, никто не пострадал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Напомним, в Краснодаре произошло ДТП, которое удивило даже бывалых автолюбителей. Из-за аварии заблокирован один из въездов в Юбилейный микрорайон.
Предварительно, никто не пострадалФото: Егор КАЗАКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU