На Кубани собирают урожай винограда

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-06T11:00:25+03:00

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В Краснодарском крае полным ходом идет уборка и переработка винограда. Янтарную ягоду уже собрали более чем с 6,5 тыс. гектаров. Это – 30% от запланированного.

- На сегодняшний день собрали 74 тысячи тонн винограда. При этом, средняя урожайность на 20 центнеров с гектара превышает показатели других регионов. Уже переработали 72 тысячи тонн ягоды. До конца сезона эта цифра увеличится, по подсчетам экспертов, до 200 тысяч тонн, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что Краснодарский край остается лидером среди российских регионов по развитию виноградарства и виноделия. Ягоду в регионе выращивают 65 специализированных хозяйств и 150 частных предприятий. Почти половина российских вин производится на Кубани.

Напомним, кубанские вина оценили дегустаторы в Германии. Напитки из Краснодарского края получили шесть наград престижного конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU