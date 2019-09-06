2019-09-06T11:34:59+03:00
Происшествия

В Сочи после ливня помощь спасателей понадобилась местным жителям

У сотрудников ЮРПСО за ночь была два выезда
Александра ПОДУШКО
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Фото: ЧП Сочи. Подтопления в СочиФото: ЧП Сочи. Подтопления в Сочи
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В ночь с 5 на 6 сентября из-за ливня, который прошел в Сочи, помощь потребовалась жителям Центрального и Хостинского районов города.

- В первый раз спасатели ЮРПСО МЧС выезжали в 04:45 утра на улицу Чапаева. Из-за осадков и схода грунта есть угроза обрушения подпорной стены на частный одноэтажный дом. В этом жилище жила семья с тремя детьми, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Сотрудники ведомства эвакуировали беременную женщину с детьми к соседям соседей. Информацию об угрозе разрушения передали в Единую диспетчерскую службу Сочи.

Практически в это же время спасатели выезжали в район остановки – санаторий «Красный Штурм». Здесь из-за дождя подтопило участок автодороги, на котором было авто. Внутри был водитель, который не мог выйти. Прибыв на место, сотрудники МЧС эвакуировали 32-летнего жителя Москва.

Напомним, в Сочи за несколько часов выпала месячная норма осадков. В некоторых местах сошли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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