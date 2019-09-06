2019-09-06T13:39:03+03:00
Происшествия

В Краснодаре загорелась кухня в частном доме

Погибших и пострадавших нет [видео]
Александра ПОДУШКО
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В 12:34 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в Краснодаре на улице Ялтинской.

В 12:35 на место ЧП незамедлительно были направлены силы и средства МЧС России. В 12:40, когда первое подразделение приехало на место, было установлено, что произошло возгорание летней кухни на территории частного дома на площади 50 квадратных метров.

- В 12:44 пожар локализовали, в 12:55 ликвидировали. На месте работали 3 единицы техники и 13 человек личного состава, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре на пересечении Мира и Октябрьской вспыхнула машина. Предварительно, никто не пострадал.

В Краснодаре в частном доме горит кухня.Видео: Типичный Краснодар

ИСТОЧНИК KP.RU

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