2019-09-06T13:53:38+03:00
Происшествия

На Кубани у судьи угнали автомобиль за 3 млн рублей

Особая примета машины - трещина на лобовом стекле
Ольга ШАХОВА@olgakomsomolka
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Фото: toyota.ruФото: toyota.ru
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Свою темно-синюю Тойоту Камри судья Армавирского городского суда Дмитрий Черминский оставил вечером во дворе многоэтажки, в которой живет. Приехал после работы, поставил авто на сигнализацию и поднялся в свою квартиру.

А в восемь утра следующего дня, когда вышел на улицу, чтобы отправиться в суд, на парковке не оказалось его дорогой иномарки. Черминский вызвал полицию.

- В период времени с 19:00 26 августа до 8:30 27 августа неустановленное лицо тайно похитило автомобиль со двора многоэтажного дома, - эту информацию подтвердил и в полиции Армавира. – Сумма ущерба составила 3 100 000 рублей. В баке был 31 литр бензина. Машина оборудована штатной сигнализацией. Из особых примет – трещина на лобовом стекле. Автомобиль видели по камерам «Поток» в последний раз в Армавире 26 августа в 18:06. Машина двигалась по улице Ленина в сторону Тургенева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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