Кубанские полицейские изъяли у жителя Джубги более 5 тысяч литров домашнего вина

СЕГОДНЯ 15:12 2019-09-06T15:12:16+03:00

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Туапсинские полицейские провели рейд по контролю антиалкогольного законодательства. В ходе осмотра хозяйственных построек, принадлежащих 58-летнему жителю Джубги они обнаружили и изъяли более 5 тысяч литров домашнего вина.

- Спиртосодержащая жидкость находилась в немаркированных емкостях. Также обнаружен аппарат для розлива готовой продукции, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Проведенная экспертиза показала, что изъятая жидкость является домашним столовым вином. Его стоимость оценивается более чем в 1 миллион рублей.

В отношении владельца «винокурни» возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. В данный момент злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU