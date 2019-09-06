2019-09-06T15:12:16+03:00
Происшествия

Кубанские полицейские изъяли у жителя Джубги более 5 тысяч литров домашнего вина

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Туапсинские полицейские провели рейд по контролю антиалкогольного законодательства. В ходе осмотра хозяйственных построек, принадлежащих 58-летнему жителю Джубги они обнаружили и изъяли более 5 тысяч литров домашнего вина.

- Спиртосодержащая жидкость находилась в немаркированных емкостях. Также обнаружен аппарат для розлива готовой продукции, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Проведенная экспертиза показала, что изъятая жидкость является домашним столовым вином. Его стоимость оценивается более чем в 1 миллион рублей.

В отношении владельца «винокурни» возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. В данный момент злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в Сочи продают «Лирику» без рецептов врачей. Полицейские провели проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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