Краснодарский микрорайон Маршала Жукова отметит четвертьвековой юбилей

СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-06T16:26:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском микрорайоне, который носит имя маршала Жукова, отметят его 25-летие. Торжественные мероприятия пройдут 7 сентября 2019 года с 16:00 до 20:00 у памятника Александру Покрышкину.

- Четверть века назад здесь был военный городок, который за это время превратился в большой микрорайон, где проживает много жителей. Спустя 25 лет он продолжает активно развиваться, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В программе праздничных мероприятий – работа интерактивных площадок, выставок, мастер-классов, фотозон. Также запланирован праздничный концерт с участием воспитанников школ искусств Краснодара.

Сегодня в состав микрорайона Жукова, или, как его называют горожане, «Энки», относят многоэтажную застройку по улице Дзержинского — от Кореновской до Александра Покрышкина.

Напомним, в Краснодаре сдали еще один долгострой.

ИСТОЧНИК KP.RU