2019-09-06T17:01:16+03:00
Спорт

В Анапе стартовал финал всероссийских спортивных соревнований школьников

«Президентские состязания» продлятся до 25 сентября
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Анапе 6 сентября 2019 года стартовал финальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Краснодарский край представляют команды школы №11 Тимашевского района и школы № 25 Кореновского района. Именно они победили на региональном этапе состязаний.

- За победу в «Президентских состязаниях» поборются 2 тысячи подростков из 83 регионов России. Они будут выявлять лучшего в спортивном многоборье, эстафете, плавании, бадминтоне, мини-футболе, шахматах и самбо, творческом и теоретическом конкурсах, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, организаторы подготовили для школьников мастер-классы от известных спортсменов. Гостями состязаний станут олимпийские чемпионы. Завершатся «Президентские состязания» 25 сентября.

Напомним, школьники Кубани приняли участие в онлайн-уроке «Я помню». Он проводится при поддержке Минпросвещения России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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