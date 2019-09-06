2019-09-06T17:08:09+03:00
Происшествия

В Краснодаре на Кубанской Набережной ветром снесло забор

Припаркованные машины получили повреждения
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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В Краснодаре на припаркованные автомобили рухнул заборВ Краснодаре на припаркованные автомобили рухнул заборФото: Александр РАЙКО
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Из-за обрушившейся на Краснодар 6 сентября стихии, в городе повалило деревья. На улице Ставропольской рухнувшее дерево сорвало контактную сеть троллейбусов. Так же в нескольких местах города остановлено движение трамваев - в районе Вишняковского рынка, на перекрестке улиц Садовой и Буденного, а также в районе Городского сада и на Комумнаров.

Упал забор Фото: Александр РАЙКО

Упал заборФото: Александр РАЙКО

На улице Кубанской Набережной ветром повалило металлический забор, которым был огорожена одна из строек.

Конструкции забора поцарапали автомобиль Фото: Александр РАЙКО

Конструкции забора поцарапали автомобильФото: Александр РАЙКО

- Забор рухнул на припаркованные рядом машины, - рассказал сайту «КП»-Кубань» проходивший мимо Александр Райко. – Несколько автомобилей поцарапаны.

Забор упал на Кубанской набережной Фото: Александр РАЙКО

Забор упал на Кубанской набережнойФото: Александр РАЙКО

6 сентября в центре Краснодара прошел и град.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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