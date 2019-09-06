В Краснодаре на Кубанской Набережной ветром снесло забор

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-06T17:08:09+03:00

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Из-за обрушившейся на Краснодар 6 сентября стихии, в городе повалило деревья. На улице Ставропольской рухнувшее дерево сорвало контактную сеть троллейбусов. Так же в нескольких местах города остановлено движение трамваев - в районе Вишняковского рынка, на перекрестке улиц Садовой и Буденного, а также в районе Городского сада и на Комумнаров.

Упал заборФото: Александр РАЙКО

На улице Кубанской Набережной ветром повалило металлический забор, которым был огорожена одна из строек.

Конструкции забора поцарапали автомобильФото: Александр РАЙКО

- Забор рухнул на припаркованные рядом машины, - рассказал сайту «КП»-Кубань» проходивший мимо Александр Райко. – Несколько автомобилей поцарапаны.

Забор упал на Кубанской набережнойФото: Александр РАЙКО

6 сентября в центре Краснодара прошел и град.

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ИСТОЧНИК KP.RU