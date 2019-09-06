Краснодар встал в 9-бальных пробках

СЕГОДНЯ 17:13 2019-09-06T17:13:54+03:00

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6 сентября 2019 года на Краснодар обрушилась непогода. Над краевой столицей нависли тучи, которые потом «обрадовали» горожан ливнем с градом и шквалистым ветром. Кто-то нашел повод порадоваться такому разгулу стихии, а вот автолюбителям приходится не сладко.

- Город стоит. Пробки – 9 баллов, - говорит популярный сервис Яндекс-пробки.

Стоит отметить, что такая ситуация для краевой столицы не в новинку. После каждого сильного дождя автомобильное движение в городе практически замирает. Люди часами простаивают в пробках по дороге домой. Осложняется ситуация и тем фактом, что сегодня – пятница, а в этот день поток машин на улицах краевого центра особенно плотный.

Напомним, в Краснодаре 30 сентября на двух участках улиц запретят остановку транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU