На Кубани начались выборы 8 сентября: в регионе проводится 538 избирательных кампаний

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-08T08:53:56+03:00

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Ровно в восемь утра 8 сентября в Краснодарском крае открылись избирательные участки. Всего на Кубани в этот день выборы проходят в 41 районе.

- В крае стартовало 538 избирательных кампаний, - сообщили "КП"-Кубань" в избиркоме региона. - Также проводятся выборы депутата ЗСК по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15.

Участки для голосований открылись в восемь утра и закроются ровно в 20:00. Перед выборами их проверили пожарные, а также полиция и кинологи.

- Для удобности малобильных граждан, практически все избирательные участки находятся на первых этажах, - пояснили в избиркоме.

КОГО ВЫБИРАЕТ КУБАНЬ

ИСТОЧНИК KP.RU