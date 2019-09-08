2019-09-08T08:53:56+03:00
Общество

На Кубани начались выборы 8 сентября: в регионе проводится 538 избирательных кампаний

Избирательные участки закроются в 20:00
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Выборы 8 сентябряВыборы 8 сентября
Изменить размер текста:

Ровно в восемь утра 8 сентября в Краснодарском крае открылись избирательные участки. Всего на Кубани в этот день выборы проходят в 41 районе.

- В крае стартовало 538 избирательных кампаний, - сообщили "КП"-Кубань" в избиркоме региона. - Также проводятся выборы депутата ЗСК по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15.

Участки для голосований открылись в восемь утра и закроются ровно в 20:00. Перед выборами их проверили пожарные, а также полиция и кинологи.

- Для удобности малобильных граждан, практически все избирательные участки находятся на первых этажах, - пояснили в избиркоме.

КОГО ВЫБИРАЕТ КУБАНЬ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На горнолыжном курорте в Сочи выпал первый снег
На Кубани решили благоустроить бухту Инал
Краснодарский перинатальный центр вошел в тройку лучших в России
В Усть-Лабинском районе продавщица перепродавала украденные продукты
В Краснодаре потушили пожар на складе
В Анапе запретили купаться в море на матрасах и катамаранах
В Сочи транспортная прокуратура нашла нарушения на границе с Абхазией
Шаровая молния оставила Белореченск без света
В Новороссийске открыли глубоководный терминал для океанских судов
На Кубани начался «Бархатный сезон»
В Туапсе задержали 8 тонн зараженных груш из Турции
В кубанских школах стартовал этап всероссийской олимпиады школьников
В Краснодаре скончался учредитель компании «Каян» Константин Першин
Имена претендентов на кресло мэра Сочи объявят 10 сентября 2019 года
В Приморско-Ахтарске нашли украденного из гостиничного номера йоркширского терьера
Краснодар приходит в себя после залпового ливня
Краснодар встал в 9-бальных пробках
В Краснодаре на Кубанской Набережной ветром снесло забор
В Анапе стартовал финал всероссийских спортивных соревнований школьников
Краснодарский микрорайон Маршала Жукова отметит четвертьвековой юбилей
Объем выпущенных годовых облигаций ВТБ превысил 65 млрд рублей