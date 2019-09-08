В Краснодар прибыл первый троллейбус с автономным ходом

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-08T13:48:00+03:00

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Всего таких троллейбусов в Краснодаре будет 12. И первый из них уже прибыл в город. Приписаны троллейбусы с автономным ходом будут к депо № 1, что находится на улице Дзержинского.

- Троллейбус по техзаданию столицы Кубани изготовили на заводе «Транс-Альфа» в Вологде.

12 машин модели 5298–01 поэтапно изготовят и привезут в срок до 11 ноября,- сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - Первый троллейбус уже скоро начнет обкатку.

Всего на улицы города до конца года выйдут 47 новых машин - 35 трамваев и 12 троллейбусов.

Троллейбусы, как и трамваи, будут с кондиционерами. А еще они имеют возможность автономного хода не менее 15 км, в них будут USB-разъемы для зарядки мобильников и Wi-Fi.

Кстати, первый трамвай, произведенный специально для Краснодара, уже вышел на линию. Он курсирует по маршруту №5. Состав низкопольный, у него есть аппарели для посадки маломобильных граждан

ИСТОЧНИК KP.RU