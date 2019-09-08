На трассе из Сочи в сторону Краснодара образовались огромные заторы

СЕГОДНЯ 15:39 2019-09-08T15:39:13+03:00

Вторая волна туристов уезжает с курорта по домам

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Из-за массового отъезда туристов из Сочи на трассе к морю снова заторы. На этот раз народ стоит в многочасовой пробке в Туапсинском районе.

- После Туапсе перед поселком Лермонтова образовалась очень длинная пробка, стоит уже больше часа, - сообщил один из водителей, который вместе с женой возвращается из Сочи в Краснодар.

Пробка растянулась на несколько километров, водители решили, что виной всему ремонт, который идет на этом участке.

Дорожники сообщили сайту "КП"-Кубань", что никаких работ здесь не ведется.

Длинная пробка на трассе в Туапсинском районе

- Ограничений, связанных с дорожными работами, на этом участке сейчас нет, - пояснили в Упрдор "Черноморье".

Так что водителям стоит запастись терпением - люди массово возвращаются из Сочи по домам.

А тем временем на курорте тепло и солнечно. Температура морской воды самая приятная для купания - 26 градусов тепла.

Кстати, в конце августа отъезд туристов из Сочи уже провоцировал на трассе А-147 многокилометровые пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU