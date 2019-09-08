2019-09-08T19:41:42+03:00
Происшествия

На Кубани возле АЗС нашли труп мужчины

Полиция проводит проверку
Варвара ДЫМ
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Полиция проводит проверкуПолиция проводит проверку
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Труп мужчины нашли в кустах возле АЗС в станице Пластуновской Динского района.

Тело мужчины увидели местные жители, когда ждали на остановке возле автозаправки маршрутку, - сообщает Регион online.

- Мы почувствовали неприятный запах, а когда отошли в сторону, увидели труп мужчины, который лежал прикрытый ветками и травой, - рассказала изданию местная жительница. - Μужчина был одет в бордовую полосатую футболку, его голова лежала по направлению к трассе.

Полиция проводит проверку, устанавливает личность погибшего.

А в Калининском районе 43-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 35-летнего знакомого. Мужчины выпивали вместе, а потом повздорили. Хозяин дома один раз ударил ножом в область грудной клетки знакомого, убив его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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