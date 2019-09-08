На Кубани возле АЗС нашли труп мужчины
Труп мужчины нашли в кустах возле АЗС в станице Пластуновской Динского района.
Тело мужчины увидели местные жители, когда ждали на остановке возле автозаправки маршрутку, - сообщает Регион online.
- Мы почувствовали неприятный запах, а когда отошли в сторону, увидели труп мужчины, который лежал прикрытый ветками и травой, - рассказала изданию местная жительница. - Μужчина был одет в бордовую полосатую футболку, его голова лежала по направлению к трассе.
Полиция проводит проверку, устанавливает личность погибшего.
А в Калининском районе 43-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 35-летнего знакомого. Мужчины выпивали вместе, а потом повздорили. Хозяин дома один раз ударил ножом в область грудной клетки знакомого, убив его.
ИСТОЧНИК KP.RU